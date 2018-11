Serie A : L'entraîneur d'Empoli démis de ses fonctions

Agé de 65 ans, Andreazzoli avait pris les commandes d'Empoli en décembre dernier, quand le club était en Serie B, et l'a conduit à la promotion en Serie A. Mais l'équipe toscane n'a gagné qu'un seul match cette saison, le premier, et reste sur une série négative de trois nuls et sept défaites.

Selon la presse italienne, il pourrait être remplacé par Beppe Iachini, ancien entraîneur de Palerme, de l'Udinese ou de Sassuolo.