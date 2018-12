Serie A - L'Inter Milan s'accroche, la Lazio Rome laisse filer le podium

Un podium se dégage en Serie A. Alors que Naples doit affronter Bologne un peu plus tard dans l'après-midi et que la Juventus a dominé la Sampdoria Gênes, l'Inter Milan a lui battu Empoli grâce à une réalisation de l'ancien Monégasque Keita Baldé (0-1). Les Interistes profitent donc du revers de la Sampdoria mais aussi et surtout du match nul de la Lazio Rome sur sa pelouse devant le Torino (1-1). L'Inter Milan, avec ses 39 points, possède désormais sept unités d'avance sur la Lazio 4e et huit sur l'AS Rome, nouveau 5e du classement après son succès à Parme (0-2).