Serie A - La Juventus domine le Napoli (3-1) et s'échappe au classement

Trop forte, la Juventus. Les Bianconeri ont battu Naples (3-1) lors du choc de la 7e journée, samedi au Juventus Stadium, et ont signé leur septième victoire en autant de journées. Une victoire logique qui a permis aux Turinois de prendre six points d'avance sur leur dauphin et adversaire du jour.

Pourtant, Naples a parfaitement entamé la rencontre grâce à un 4-4-2 bien huilé. Et les choix de Carlo Ancelotti ont pu s'avérer payants, au départ : asphyxié par le pressing napolitain depuis le début de la rencontre, Leonardo Bonucci a raté une relance, récupérée par Allan. Le milieu a servi Callejon qui n'avait plus qu'à mettre en retrait pour Mertens à quelques mètres du but. L'attaquant belge a poussé le ballon au fond des filets et provoqué la stupeur du Juventus Stadium (0-1, 10e).

Mais la Juventus est un diesel. Petit à petit, les Turinois ont réussi à s'installer dans le camp adverse. Cristiano Ronaldo - encore génial aujourd'hui - s'est amusé de Hysaj avant de centrer pour Mandzukic. La tête du Croate depuis les six mètres a fini sa course dans le but de David Ospina, impuissant (1-1, 26e).

Ronaldo a carburé, Matuidi aussi

La domination turinoise s'est confirmée en seconde période. Sur une frappe de Ronaldo sur le poteau, Mandzukic a suivi et inscrit un doublé (2-1, 49e). En souffrance, Naples n'a pas été aidé par ses latéraux. Pendant qu'Hysaj a vécu un match cauchemardesque, Mario Rui a été expulsé pour deux fautes grossières sur Paolo Dybala (58e).

Finalement, Bonucci, le fautif sur l'ouverture du score de Naples, a réussi à se faire pardonner : sur corner, il s'est jeté pour tacler un ballon dévié au premier poteau par Cristiano Ronaldo et inscrire le troisième but. Le Portugais a été dans tous les coups, et aurait pu inscrire un superbe coup franc en première période sans une superbe parade d'Ospina. Au niveau des satisfactions, le milieu de la Juve, porté par un Blaise Matuidi bluffant, a fini par étouffer celui de Naples. En prenant déjà six points d'avance et en montrant une telle force, la Juventus a envoyé un signal fort aux autres équipes : elle ne compte laisser son titre à personne.