Serie A : La Juventus Turin domine le Chievo Vérone (3-0)

C'était le choc des extrêmes. Ce lundi soir, en clôture de la 20e journée de Serie A, la Juventus Turin a tranquillement pris le dessus sur le Chievo Vérone (3-0), lanterne rouge, au Juventus Stadium. Douglas Costa (13e), Emre Can (45e) et Daniele Rugani (84e) ont eu l'occasion de se mettre en évidence, en inscrivant chacun leur premier but de la saison. Au classement du championnat, la Vieille Dame, toujours invaincue, reste en tête et conserve neuf points d'avance sur son dauphin Naples.

