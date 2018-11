Serie A : La Juventus Turin s’impose à Milan (0-2)

La Juventus Turin a déjà digéré sa défaite face à Manchester United en Ligue des Champions (1-2). En déplacement à San Siro avant la trêve internationale, les Bianconeri n’ont pas tremblé, ni douté, face à des Rossoneri volontaires, mais encore trop limités pour bousculer la Vieille Dame. Grâce à des buts signés Mario Mandzukic et Cristiano Ronaldo, la Juve, toujours invaincue en Serie A, reprend six points d’avance sur le Napoli au classement. Côté AC Milan, on retiendra surtout la soirée cauchemardesque de Gonzalo Higuain, qui a raté un penalty puis s’est fait expulser pour avoir passé ses nerfs sur l’arbitre.

Plus d'infos à suivre...