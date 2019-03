L'heure du dénouement. Cette fois, tout semble réuni. Oui, l'Inter Milan et Mauro Icardi vont probablement se retrouver jeudi, lorsque l'attaquant argentin devrait se présenter à l'entraînement collectif de son équipe. Une première depuis le 13 février dernier. Alors capitaine des siens, l'Argentin s'était vu enlever son brassard au profit de Samir Handanovic. Un choix qu'il n'avait pas digéré.

Retour imminent ?

Pendant un peu plus d'un mois, les médias italiens se sont littéralement régalés. Entre larmes en direct, vraie/fausse blessure et déclarations fracassantes de Wanda Nara (femme et agent du joueur) : ce feuilleton n'a pas manqué de rebondissements. Mais il semble désormais toucher à sa fin. Selon Sky Italie et La Gazzetta dello Sport, un accord a été trouvé ces dernières heures entre le clan Icardi et Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué des Nerazzurri. Sauf surprise de dernière minute, "MI9" prendra jeudi la route d'Appiano Gentile, le centre d'entraînement de l'Inter.

Si Lautaro Martinez a parfaitement pris le relais au sein de l'attaque interiste, Mauro Icardi pourrait bien retrouver sa place lors du choc face à la Lazio Rome, le 31 mars prochain. En attendant, il va profiter de cette pause internationale pour se remettre en forme, lui qui n'a pas été convoqué avec la sélection argentine. Via son compte Instagram, l'Argentin a publié ce mercredi après-midi des photos de lui avec le maillot de l'Inter et le brassard de capitaine. Comme une manière d'officialiser son retour imminent.