Serie A - Officiel : Cesare Prandelli nouvel entraîneur du Genoa

L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie Cesare Prandelli a été nommé entraîneur du Genoa vendredi, au lendemain d'une défaite en Coupe d'Italie face à un club de troisième division qui a coûté sa place à l'ancien coach Ivan Juric, a annoncé le club génois. Le Genoa précise dans son communiqué que Prandelli, qui avait conduit la Nazionale jusqu'à la finale de l'Euro-2012, serait présenté samedi matin à la presse. Il dirigera sa première séance d'entraînement ce vendredi.

Juric, déjà passé sur le banc génois en 2016 et 2017, avait été rappelé début octobre pour remplacer Davide Ballardini. Le club était alors 11e de Serie A. Deux mois plus tard, le Genoa est 14e. Jeudi soir, il a été éliminé en Coupe d'Italie par la Virtus Entella, modeste club de Serie C, au bout d'une interminable séance de tirs au but (10-9; 3-3 a.p.). Après avoir dirigé l'équipe d'Italie de 2010 à 2014, Prandelli a entraîné Galatasaray et Valence, sans grand succès. Il était sans poste depuis son licenciement en janvier 2018 par le club émirati d'Al Nasr.

(Avec AFP)