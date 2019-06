Toutes les histoires ont une fin. Et même les plus belles. Après 30 ans d'un amour unique, Francesco Totti a décidé de claquer la porte l'AS Rome. L'ancien capitaine, devenu dirigeant depuis deux ans, a confirmé son départ en conférence de presse ce lundi. "Je démissionne de mon poste" a-t-il expliqué depuis la salle d'honneur du CONI, le Comité olympique national italien.

Plus d'infos à suivre...

Et si l'histoire a été belle, on peut dire qu'elle se termine de la pire des manières. Plus remonté que jamais, Francesco Totti a livré une conférence de presse pleine de vérités. S'il s'en va, c'est qu'il ne s'entendait plus avec sa direction. Et que James Pallotta, le président américain de la Roma, n'a jamais réellement compté sur lui en tant que dirigeant. "C’est un jour très douloureux. Les conditions n’étaient plus réunies. Je n’ai jamais eu la possibilité de travailler sur le secteur sportif comme je voulais. C’est une décision cohérente. J'étais tenu en dehors de toutes les décisions..."

"J'aurais préféré mourir que quitter la Roma"

En roue libre, l'éternel numéro 10 giallorosso a sorti la sulfateuse. Personne (ou presque) n'a été épargné. La propriétaire américaine en a pris pour son grande. "Les présidents passent, les joueurs passent, mais pas les légendes. Ce n’est pas de ma faute si je pars. Je n’ai jamais été concerné par le projet, on ne m’a pas demandé mon avis. Ils m’ont exclu de toutes les discussions. Je n'ai servi à rien, j'ai dû participer à 10 réunion en deux ans (...) J'ai eu beaucoup de promesses, elles n'ont pas été tenues", affirme Totti. Avant de poursuivre.

"Depuis que les Américains sont arrivés à la tête du club, ils ont cherché par tous les moyens d’enlever les Romains de ce club. C’est l’objectif fixe de certaines personnes. Ils ont réussi", lâche l'ancien capitaine romain. "Ils avaient voulu que j'arrête ma carrière de joueur (...) C’est impossible de me tenir en dehors de la Roma. En tant que Romanista je pense que ça ne peut pas arriver", estime-t-il.

Plus d'infos à suivre...