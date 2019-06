L'AC Milan compte bâtir son avenir à travers ses légendes. Ce vendredi, le club italien a officialisé les nominations de Paolo Maldini à la direction technique et de Zvonomir Boban en tant que "directeur du football". Une responsabilité qui oblige l'ancien milieu de terrain à quitter son poste de secrétaire général adjoint de la FIFA. "Boban sera responsable de la coordination et de la supervision des activités sportives, travaillant en contact étroit avec le directeur général Ivan Gazidis et le directeur technique Paolo Maldini", écrit le Milan dans un communiqué.

"Boban revient à Milan et à Milanello au centre du projet de croissance lancée par Elliott l'été dernier, avec un seul objectif : ramener le Milan dans l'élite du football mondial", poursuit le club lombard, détenu depuis un an par le fonds américain Elliott.

Place à une nouvelle ère... dans l'attente du nouvel entraîneur

L'annonce de l'arrivée de Boban est une nouvelle étape de la réorganisation du club rossonero, après les départs de l'entraîneur Gennaro Gattuso et du directeur sportif Leonardo, désormais attendu au Paris Saint-Germain. Le nouvel entraîneur n'est pas encore connu.

Maldini a donc par ailleurs été promu directeur technique alors qu'il était jusqu'alors directeur de la stratégie sportive et du développement aux côtés de Leonardo. Boban avait été nommé à la FIFA en mai 2016. Lors de sa carrière de joueur, il a porté pendant 10 ans le maillot du Milan, de 1991 à 2001. Il y a gagné quatre titres de champion d'Italie et une Ligue des Champions.