Le monde à l'envers. Dans l'imaginaire collectif, FIFA est synonyme de licences quand PES est associé au mode modifier. Dans les éditions 2020 des deux célèbres jeux vidéo de football, ce sera toujours le cas, à une exception de taille près : la Juventus. Pro Evolution Soccer et le club champion d'Italie ont en effet dévoilé mardi un partenariat exclusif qui va priver FIFA de la Vieille Dame.

Que les amateurs du titre d'EA Sports se rassurent, la Juve sera toujours disponible, mais sous un autre nom qui sent bon PES : "Piemonte Calcio". Les vrais joueurs et les vrais noms des Bianconeri resteront disponibles dans le titre d'EA, contrairement au logo de la Juve, à ses maillots et à l'Allianz Stadium, qui deviennent une exclusivité PES.