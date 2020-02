C'est probablement le dénominateur commun de toutes ces années de galère pour l'AC Milan. Depuis Massimiliano Allegri, parti en 2014, difficile de retrouver trace d'un grand entraîneur sur le banc lombard. Au total, huit coachs se sont succédés en six ans : Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Siniša Mihajlović, Cristian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo et désormais Stefano Pioli.

Allegri, Marcelino, Spalletti...

Malgré des changements de propriétaires, des investissements sur le mercato ou encore des nouveau dirigeants, les Rossoneri peinent toujours autant à refaire surface. L'une des dernières cartes à abattre pourrait donc être celle d'un entraîneur de renom. Selon la presse transalpine, deux noms diamétralement opposés sont notamment dans les tuyaux : Massimiliano Allegri et Ralf Rangnick.

Le premier, libre depuis son départ de la Juventus, aurait le profil ideal selon Paolo Maldini et Zvonimir Boban, les deux dirigeants milanais. Après son passage (et ses succès) avec la Vieille Dame, Allegri a pris une toute autre dimension. Désormais, il fait clairement partie du gotha européen. Le club lombard pourra-t-il se le permettre, lui qui ne se qualifie plus en Ligue des champions depuis la saison 2013-2014 ? A cette époque, c'est d'ailleur l'entraîneur toscan qui était sur le banc milanais. De plus, reste à voir si ce dernier sera intéressé par la perspective d'un retour en Lombardie.

Et puis il y donc d'autres pistes, comme celle menant à Ralf Rangnick. Là, c'est Ivan Gazidis, l'adminstrateur délégué du Milan, qui militerait pour la venue de l'homme à tout faire du RB Leipzig. Il collerait parfaitement au projet jeunesse de Milan et Elliott, le fonds d'investissement américain propriétaire du club aux sept Ligues des champions. Du côté de l'Espagne, Mundo Deportivo va littéralement à contre-courant ce mardi en annonçant, sans aucun conditionnel, la prochaine venue de Marcelino. Peu après la parution de cette information, l'agent de l'ex-entraîneur de Valence a tenu à la démentir à Sky Italia.

Un autre nom à surveiller reste celui de Luciano Spalletti. Déjà pisté en priorité après le licenciement de Marco Giampaolo, en octobre dernier, l'ancien entraîneur de l'Inter, qui est d'ailleurs toujours sous contrat avec les Nerazzurri, pourrait de nouveau être contacté. Habitué des situations difficiles, il a notamment le mérite d'avoir ramené le grand rival de l'AC Milan en Ligue des champions les deux saisons passées. Au total, il a terminé dans le top 4 à 12 reprises sur les 13 dernières saisons où il a entraîné. Une statistique qui pourrait plaire à la direction milanaise, qui vise un retour en C1. Une chose est certaine : le casting du futur entraîneur du Milan ne fait que commencer.