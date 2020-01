Can quitte la Juventus pour Dortmund

Emre Can, 26 ans, arrive sur la base d'un prêt payant d'un an à hauteur d'un million d'euros, qui doit être suivi d'un achat ferme pour une somme de 25 millions, selon un communiqué de la Juve. La transaction se fera "dès que les paramètres convenus seront remplis", indique de façon sibylline le BVB sur son site internet, le club italien expliquant de son côté que l'option d'achat obligatoire fonctionnera si "les résultats sportifs convenus sont atteints". Selon Bild, le salaire de Can va chuter de 14 millions d'euros annuels à 8,5 millions, mais le joueur aux 25 sélections, relégué sur le banc en Italie, voulait absolument retrouver du temps de jeu pour avoir une chance de disputer l'Euro-2020 avec la sélection allemande.

Pour Dortmund, il s'agit du deuxième renfort de gros calibre lors du mercato d'hiver, après l'acquisition pour 20 millions du buteur norvégien de 19 ans Erling Haaland, arrivé du RB Salzbourg. Le Borussia, qui avait annoncé en début de saison son intention de disputer le titre de champion d'Allemagne au Bayern, vainqueur des sept dernières éditions, a connu un automne difficile et occupe pour l'instant la quatrième place à quatre points du leader Leipzig, derrière le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach. Le club a pu financer l'achat de Can par la vente de son international espagnol Paco Alcacer, transféré cette semaine à Villareal pour 30 millions d'euros, bonus inclus.