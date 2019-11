Contrat, volonté, besoin : Ibra-Milan, pourquoi oui et pourquoi non

Quelle est l'offre de Milan pour "Ibra" ?

Le premier pas a été effectué dans la journée de mercredi. Au coeur de la capitale lombarde, la délégation de l'AC Milan, composée de Paolo Maldini, Zvonimir Boban et Frédéric Massara, a rencontré Mino Raiola, l'agent de Zlatan Ibrahimovic. Si plusieurs dossiers ont été abordés durant la discussion, celui de l'avenir du géant suédois a rapidement atterri sur la table.

Pour la première fois, le club italien a confirmé directement son intérêt pour le désormais ex-joueur des Los Angeles Galaxy. Des paroles, les dirigeants milanais sont rapidement passés aux actes en transmettant leur première offre à l'attaquant de 38 ans. Selon La Gazzetta dello Sport, cette dernière porte sur un contrat de six mois. Il n'est pas à exclure que la durée soit rallongée d'une saison en cas de bonnes performances. Concernant le salaire, le quotidien parle de 6 millions d'euros au total.

Selon Sky Italia, les discussions vont se poursuivre ces prochains jours. Mino Raiola, actuellement à l'étranger, fera son retour en Italie en milieu de semaine prochaine. Pour l'heure, il y aurait un écart encore important entre offre et demande.

Quelle est la volonté du joueur ?

C'est l'une des grandes questions qui entourent ce dossier. Mis à part pour annoncer son départ des Galaxy, Ibrahimovic est resté muet ces derniers jours. Son clan également. Habile avec les médias, le géant suédois n'a jamais caché son plaisir de jouer avec. Pendant qu'il se décide (ou peut-être s'est-il déjà décidé ?), les rumeurs vont bon train concernant son avenir. Et ça, Zlatan adore. Son objectif, comme toujours, est de maintenir le suspense le plus longtemps possible. Plus l'attente est longue, plus l'impatience grandit. Concernant une possible retraite, on aurait toutefois tendance à l'exclure.

Zlatan IbrahimovicGetty Images

Interrogé sur possible retour à l'AC Milan, il s'était d'ailleurs montré réticent à la mi-octobre. "Ce n'est pas le même Milan que celui qui a émerveillé des milliers de supporters en Italie et dans le monde. C'est un désastre : beaucoup de paroles, peu d'actes", avait confié l'attaquant à La Gazzetta dello Sport. Il est vrai, le septuple vainqueur de la Ligue des champions a perdu de sa superbe ces dernières années. Et en y retournant, il prendrait probablement le risque d'écorner le souvenir qu'il y a laissé.

Mais ce club, lbra l'aime toujours. Il ne s'en est d'ailleurs jamais caché au cours de multiples interviews. De plus, selon les médias transalpins, sa compagne serait plus que favorable à un retour dans la capitale lombarde. Des figures comme Paolo Maldini et Zvonimir Boban peuvent également jouer un rôle déterminant dans sa réflexion.

Du côté des autres clubs intéressés, Bologne continue de jouer crânement sa chance. Marco Di Vaio, l'un des dirigeants du club rossoblù, s'est même récemment déplacé à Los Angeles pour rencontrer "Ibra". Un geste que ce dernier aurait apprécié. "Si je viens, c'est uniquement pour Sinisa Mihajlovic", avait déclaré le géant suédois à La Gazzetta dello Sport. L'entraîneur de Bologne, qui traverse une période très difficile de sa vie (il souffre d'une leucémie, ndlr), est en effet l'un des amis de l'attaquant. Si le Napoli est également à l'affût dans ce dossier, Aurelio De Laurentiis, le président du club partenopeo, n'a pas encore formalisé son intérêt.

Est-ce que l'AC Milan en a réellement besoin ?

Actuel 14e de Serie A, le club milanais peut difficilement répondre par la négative. Avec 11 buts en 12 matches, il possède l'une des pires attaques du championnat italien. Et Krzysztof Piatek, qui marchait littéralement sur l'eau la saison passée, semble s'y être noyé. Rafael Leão, sa doublure, a montré de vraies belles choses. Mais du haut de ses 20 ans, l'ancien joueur du LOSC a encore besoin de temps. Tout l'inverse de son équipe, qui compte sept défaites en douze matches.

Krzysztof Piatek lors de la défaite du Milan face au TorinoGetty Images

Conscients de l'urgence, les dirigeants milanais veulent apporter des éléments d'expérience à leur effectif. Pour rappel, il s'agit du plus jeune de Serie A. Avec sa mentalité, son charisme et sa personnalité, Zlatan Ibrahimovic ferait forcément du bien au vestiaire des Rossoneri. Et s'il faut hausser le ton ou recadrer certains de ses coéquipiers, lui n'hésitera certainement pas.

Le seul hic dans cette histoire, c'est le salaire réclamé par le joueur. Ivan Gazidis, l'administrateur délégué de l'AC Milan, s'est fixé un plafond et il ne compte pas forcément le dépasser. Encore plus pour un joueur de 38 ans qui ne rentre pas vraiment dans les critères de recrutement. Des efforts devront donc être effectués par les deux parties.

Ce retour est-il une bonne idée ?

Pour Milan, probablement. La situation est tellement catastrophique qu'on voit mal pourquoi elle le serait encore plus avec un Zlatan dans les rangs. S'il n'est probablement pas le remède à tous les maux, le géant suédois apporterait au moins un peu de gaieté à un club où l'ambiance est actuellement bien morose. Déprimés, les tifosi semblent valider ce come-back à l'unanimité. Et les joueurs, eux, pourraient être galvanisés...

Du côté du Suédois, c'est pile ou face. En acceptant, il sait qu'il sera attendu comme le sauveur de la patrie. Un rôle qui pourrait d'ailleurs lui plaire... et même lui convenir. Mais il prend également le risque de retourner à un endroit qui ne ressemble plus beaucoup à celui qu'il a connu jadis. Si Milanello est toujours là, l'air qu'on y respire est quelque peu différent. L'AC Milan est toujours un grand club, mais plus forcément une grande équipe. "Ibra" pourrait donc s'y perdre. Le jeu en vaut-il la chandelle ?