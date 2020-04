Le "vrai" football est toujours à l'arrêt en Europe du fait de la pandémie de coronavirus. Mais les clubs trouvent quelques substituts : l'AC Milan a ainsi annoncé la tenue d'un derby face à l'Inter samedi... sur console de jeux vidéos. Le match entre Rossoneri et Nerrazurri se jouera sur le jeu PES, l'un des deux géants du jeu de football sur console. Côté AC Milan, c'est le jeune attaquant portugais Rafael Leao, passé par Lille, qui tiendra la manette. Face à lui, il retrouvera l'attaquant de l'Inter Sebastiano Esposito, l'un des plus grands espoirs du football italien.

Le match aura lieu samedi à 12h30 et sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux des deux clubs, sur la chaîne de l'AC Milan et sur Dazn, l'un des deux diffuseurs de la Serie A en Italie. "C'est un derby, donc il y a toujours l'envie de gagner. Mais l'objectif principal est d'être proches de nos tifosi dans ce moment compliqué", a déclaré Leao. Le championnat d'Italie est actuellement arrêté depuis le 9 mars. Avec plus de 18 000 morts, l'Italie est le pays le plus endeuillé par le coronavirus.