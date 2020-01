C'est par le biais d'un communiqué que la Vieille Dame a annoncé la nouvelle ce mardi. "L'intervention de reconstruction du ligament croisé antérieur et de suture du ménisque latéral du genou gauche s'est déroulée parfaitement pour Merih Demiral. Le temps nécessaire pour une récupération optimale est de six à sept mois", a expliqué le champion d'Italie.

Cette annonce confirme que la saison de Merih Demiral est terminée et qu'il ne pourra pas participer à l'Euro cet été avec la sélection turque. Le joueur de 21 ans s'est blessé dimanche lors de la victoire de son équipe sur le terrain de l'AS Rome (2-1), à laquelle il a contribué en inscrivant le premier but.