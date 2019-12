Avant de basculer en 2020, l'heure est venue de faire le bilan des années 2010. Et certaines statistiques peuvent surprendre. Comme celle qui place Cheick Diabaté devant les plus grands buteurs de Série A de la décennie. En effet, selon OptaJean, avec huit buts marqués en onze rencontres, l'ancien attaquant de Benevento possède le meilleur ratio buts marqués/matches joués (0,73) en championnat d'Italie. Prêté en janvier 2018 chez le club promu, et déjà lanterne rouge à l'époque, Cheick Diabaté a permis à son équipe d'enchaîner quelques victoires. En vain : son équipe a été reléguée cinq mois plus tard.

L'attaquant international malien (39 sélections), qui évolue désormais à l'Esteghlal Téhéran (Iran), devance de très peu Edinson Cavani, l'ex-buteur de Naples, et Romelu Lukaku, l'attaquant de l'Inter Milan arrivé cet été en Italie (0,71 pour l'Uruguayen et l'Italien). Avec une moyenne de 0,69 but par match en Série A, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic ferment la marche de cet improbable Top 5.