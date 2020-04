Distance de sécurité et "lieux étroits" : le championnat italien pourrait reprendre sans le VAR

Ils sont probablement les grands oubliés du débat. Et pourtant, sans eux, le ballon ne pourrait pas recommencer à rouler. Alors que le football italien continue de se diviser au sujet d'une possible reprise de la Serie A, les arbitres transalpins ont décidé de prendre position ce lundi. Comme pour rappeler que eux aussi ont leur mot à dire. C'est ainsi que Marcello Nicchi, le président de l'association italienne des arbitres (AIA), a tapé du poing sur la table lors de l'émission "La Domenica Sportiva".

"Je suis déçu, le problème arbitral passe au second plan, estime-t-il. J'entends les autres parler comme si le championnat devait reprendre demain, mais je n'ai entendu aucune proposition sérieuse concernant les arbitres (...) Nous sommes prêts, nous respectons les dispositions et nous continuons à travailler athlétiquement en indoor (...) Il faut aussi se préoccuper des arbitres".

L'assistance vidéo mise sur pause ?

Pour Nicchi, les hommes en noir sont ceux "qui risquent" en cas de reprise anticipée et sans les précautions nécessaires contre le Covid-19. "Ils se déplacent tout seul, en train et en avion. Ils fréquentent les aéroports et les gares. Il faudra bien réfléchir, on ne peut pas les envoyer au casse-pipe si les conditions ne sont pas réunies pour une reprise. Je demanderai les garanties nécessaires", assure-t-il, précisant que la volonté est également celle de reprendre la saison. "Mais l'objectif, c'est de ne mettre la vie de personne en danger", poursuit le dirigeant italien.

Enfin, dernier sujet évoqué : l'assistance vidéo. "Nous pourrions être contraints de recommencer sans", annonce le président de l'association italienne des arbitres. Pourquoi ? "Aujourd'hui, le VAR est utilisée dans des lieux étroits, dans des camions, où l'arbitre devrait aller aux côtés d'opérateurs sans aucune distance de sécurité", explique Nicchi, qui "espère" que "cela n'arrivera pas". Et dans le cas inverse ? "Si on repart sans l'assistance vidéo, ce sera pour une seule raison : nous sommes face à une crise sanitaire", conclut-il.