C'est le sujet "foot" du jour en Italie. Cette Une raciste du Corriere dello Sport a même relégué au second rang le beau choc de vendredi en Série A entre l'Inter Milan et la Roma. Dans la journée, le club romain a tweeté que "personne au monde" ne pouvait penser qu'un titre pareil était bien choisi. Même son de cloche pour son adversaire interiste qui a jugé "totalement inacceptable une telle ignorance à propos du racisme".

"Nous ne resterons pas muets sur ce sujet. La superficialité et l'ignorance sur la question du racisme ne sont plus tolérables. Le football est passion, culture et fraternité. Nous sommes et serons toujours contre toute forme de discrimination", a ajouté l'Inter Milan ce jeudi dans un communiqué. Son rival, le Milan AC, en a fait de même sur Twitter. "C'est totalement inacceptable de voir une telle ignorance sur le racisme. Nous ne resterons pas silencieux sur cette question", indique le club rossoneri.

Interrogé par l'AFP, le chef de la stratégie de l'AS Rome, Paul Rogers, a estimé que le choix du titre était "terrible". "Malheureusement, comme on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens vont voir et juger uniquement le titre de première page et cela va créer de nouveaux problèmes alors même que nous essayons de lutter contre le racisme dans le foot italien", a affirmé Paul Rogers.

Le Corriere dello Sport défend son titre

De son côté, le Corriere dello Sport a défendu sa titraille dans un éditorial diffusé sur son site internet à la mi-journée en assurant qu'elle était "un éloge de la différence, la fierté de la différence et la magnifique richesse de la différence". "Un titre innocent est transformé en poison par ceux qui ont du poison à l'intérieur", a écrit le directeur du quotidien, Ivan Zazzaroni, fustigeant un "racisme anti-raciste". Cette polémique intervient quelques semaines après que Mario Balotelli ait été victime de chants racistes lors du match Hellas Vérone-Brescia.