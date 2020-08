Victor Osimhen ne pouvait pas rêver mieux. Pour sa toute première rencontre avec Naples, l'ex-Lillois a particulièrement brillé vendredi en marquant trois buts, en huit minutes, à l'occasion du match amical remporté (11-0) par l'équipe de Gennaro Gattuso contre L'Aquila (D4 italienne). Recruté environ 80 millions d'euros cet été, un record dans l'histoire du Napoli, l'attaquant nigérian était suivi de près. Et il n'a pas déçu. Tout comme Lorenzo Insigne (triplé), Dries Mertens et Hirving Lozano (doublé) et Faouzi Ghoulam, auteur d'une réalisation.