Olivier Giroud devrait profiter de l'hiver pour changer d'air, histoire de se relancer. Et dans cette perspective, son nom revient avec insistance du côté de l'Italie. Après l'Inter Milan où il est toujours pressenti, il se retrouve ainsi sur les tablettes de la Juventus Turin. D'après le quotidien turinois La Stampa, Maurizio Sarri, l'entraîneur des Bianconeri, voudrait récupérer l'attaquant des Bleus qu'il a entraîné la saison passée à Chelsea.

Limité cette saison à un rôle de doublure de la doublure à Chelsea où il n'a plus joué en Premier League depuis fin novembre, Olivier Giroud n'était pourtant pas l'option numéro 1 de Sarri lors de son passage sur le banc londonien. Si le Français était toujours aligné en Ligue Europa où il a été déterminant dans le sacre des Blues (meilleur buteur de la compétition), l'ancien buteur de Montpellier était déjà un supersub en championnat, derrière… Gonzalo Higuain.

Olivier GiroudGetty Images

Encore juste un supersub ?

La Stampa, qui précise que Maurizio Sarri apprécie le Français et évoque aussi un intérêt turinois pour Emerson et Willian, explique justement que l'ancien coach de Chelsea voudrait le récupérer pour pouvoir compter sur lui comme backup d'Higuain. Le profil de Giroud pourrait en plus se montrer utile dans le 4-3-1-2 mis en place par l'ancien technicien de Naples pour aligner Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala ensemble avec un neuf.

Reste à savoir si Olivier Giroud peut être tenté par ce projet. Sur le papier, rejoindre une cylindrée comme la Juve a de quoi être séduisant. Mais alors qu'il veut se relancer dans la perspective de l'Euro 2020, il va encore être confronté à une sérieuse concurrence. Et ses minutes ne seraient pas forcément garanties, comme à l’Inter Milan d’ailleurs.