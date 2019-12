L'identité du nouveau coach de la Fiorentina faisait peu de doute depuis quelques heures. Et c'est désormais officiel : Giuseppe Iachini a été choisi par la Viola pour succéder à Vincenzo Montella sur son banc. Ce dernier avait été licencié samedi, au lendemain d'une lourde défaite face à l'AS Rome (1-4).

Les coéquipiers de Franck Ribéry sont sur une série catastrophique puisqu'ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 30 octobre, pointant à une très décevante 15e place. Du haut de ses 55 ans, Iachini a cumulé une dizaine d'expériences en Italie, notamment du côté du Chievo Verone ou encore de la Sampdoria. L'ancien milieu de terrain était sans poste depuis mars et son départ d'Empoli. "Nous avons choisi Iachini car il possède des liens forts avec Florence et le club de la Fiorentina", a expliqué le propriétaire du club Rocco Commisso. "Nous devons rester unis et revenir sur le bon chemin le plus vite possible". L'ancien milieu de terrain a évolué entre 1989 et 1994 pour la Fiorentina, jouant 127 rencontres sous le maillot violet.