Ibra, six mois à Milan ?

Zlatan Ibrahimovic a trouvé un accord avec l'AC Milan pour rejoindre son ancien club pour une durée de six mois, affirment plusieurs médias italiens jeudi. D'après la Gazzetta Dello Sport, le Suédois a accepté l'offre du club lombard et devrait arriver à Milan "dans les prochains jours". "Les parties se sont mises d'accord et sont en train de conclure l'affaire. Le Suédois est de retour chez les Rossoneri", écrit le quotidien sportif.

Selon les médias, Ibrahimovic arriverait à Milan avec un contrat de six mois, estimé à 3 millions d'euros et assorti d'une option d'une année supplémentaire. Libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy, l'attaquant de 38 ans devrait être disponible pour le prochain match de l'AC Milan, le 6 janvier contre la Sampdoria. "Ibra, qui est à l'arrêt depuis la mi-novembre, aura besoin de deux à trois semaines pour retrouver une bonne forme", précise toutefois la Gazzetta.

Vidéo - Le successeur de Suarez se trouverait en Italie 02:34

Les Rossoneri, en difficulté depuis le début de la saison, ont subi leur pire défaite depuis 21 ans le week-end dernier, s'inclinant 5-0 contre l'Atalanta, et occupent actuellement la onzième place de Serie A. Ibrahimovic a joué deux saisons à l'AC Milan entre 2010 et 2012. Le Suédois avait marqué 42 buts en 61 matches, contribuant largement au dernier titre de champion décroché par le club italien à l'issue de la saison 2010/2011.