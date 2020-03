"Insensé", "Dangereux" : La Lazio veut reprendre l'entraînement et s'attire les foudres

Damiano Tommasi sera intransigeant. Alors que l'Italie est actuellement le pays le plus touché au monde par la pandémie du Covid-19, qui a fait plus de 4.000 morts dans la péninsule (4.032 au dernier bilan du 20 mars), le président de l'Association des footballeurs italiens (AIC) n'envisage aucunement une reprise imminente des entraînements en Serie A. Ce vendredi, l'assemblée de la Ligue de Serie A a d'ailleurs abordé le sujet... sans en tirer une conclusion claire. Mais visiblement, le souhait est de patienter, au moins, jusqu'au 4 avril.

De son côté, le gouvernement italien a décidé de durcir les mesures de son confinement. Désormais, les personnes sont autorisés à faire des exercices uniquement "de manière individuelle, à proximité de sa propre habitation et en respectant une distance minimum d'un mètre des autres personnes".

"Le bilan des décès est terrible"

"J'espère que nous pourrons bientôt rejouer car le football est un thermomètre pour la société : lorsque le ballon roulera à nouveau, nous serons presque sortis de ce cauchemar", écrit l'ancien milieu de terrain dans une lettre publiée sur le site officiel de l'AIC. "Comme l'ont fait les Britanniques, je trouve plus correct de dire que le jeu ne reprendra pas avant une certaine date, plutôt que d'indiquer un jour précis (...) Le bilan des décès est terrible. En Espagne, Valence a annoncé 35% de cas positifs. Le football doit donc faire attention à ce qu'il fait", ajoute-t-il.

Un mssage plus ou moins adressé à Claudio Lotito, le président de la Lazio Rome, qui souhaiterait reprendre la voie de l'entraînement lundi prochain selon le Corriere dello Sport. Avec un plan clair pour respecter les gestes barrières contre le Covid-19 : Formello, le centre d'entraînement, a d'ores et déjà été nettoyé et désinfecté dans cette optique. L'idée est également de faire plusieurs petits groupes lors des séances, histoire d'éviter de trop gros rassemblements de joueurs. "Par peur que le championnat ne soit annulé, comme ils sous-entendent à Formello, Lotito veut que l'équipe retourne s'entraîner", écrit le CdS. Pour rappel, la Lazio est actuellement deuxième de Serie A.

Claudio LotitoGetty Images

"Je ne sais pas ce que certains ont dans la tête en pensant être avantagés en reprenant les entraînements", lâche Damiano Tommasi dans son communiqué, sans citer Claudio Lotito. "S'entraîner maintenant, deux mois avant la reprise du championnat, c'est insensé. Et dangereux (...) Restons à la maison. Le report de l'Euro nous aidera peut-être à terminer les championnats nationaux." L'AC Milan et le Napoli, eux, ont d'ores et déjà repoussé leur reprise.

La polémique autour des salaires

Il y a deux jours, Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), avait lancé un pavé dans la marre. "Imputer les salaires (des joueurs) ? Cela ne doit pas être un tabou. On doit comprendre l'urgence qui vaut pour tout le monde, et notre monde doit être capable de changer. Nous sommes appelés à un grand geste de responsabilité", expliquait-il, précisant que le manque à gagner, pour le football italien, pourrait atteindre jusqu'à 700 millions d'euros. Pour faire simple, il demande aux joueurs un effort financier pour combler les pertes de leur club.

"Les joueurs sont les premiers intéressés au soutien du système du football, ainsi que tous les salariés qui sont dans ce monde (...) Nous compredons que ce sujet des contrats doit être abordé, mais pas maintenant. Avant, il faut estimer les dégâts", répond Damiano Tommasi, qui ajoute qu'il ne peut "imposer" cette possibilité aux joueurs. "On peut donner une ligne directrice, mais c'est à chacun de décider concernant une possible renonciation", conclut-il.