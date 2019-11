Toutes deux victorieuses dimanche lors de la 13e journée, la Lazio Rome et l'AS Rome ont mis à profit les mauvais résultats de leurs adversaires directs la veille pour s'installer dans le Top 4 du championnat d'Italie.

La Juventus (1re), qui a battu l'Atalanta à Bergame samedi (3-1) et l'Inter Milan (2e), facilement victorieuse du Torino samedi également (3-0) sont a priori hors d'atteinte.

Immobile, déjà 15 buts en Serie A

Mais les 3e et 4e places, qualificatives pour la Ligue des Champions, valent cher. Et en attendant le match de Cagliari (5e) dans la soirée à Lecce, elles sont 100% romaines. Sur la troisième marche du podium, on retrouve en effet la Lazio, qui a attendu le temps additionnel pour arracher les trois points à Sassuolo (2-1).

L'équipe de Simone Inzaghi reste sur une superbe série de cinq victoires d'affilée, et de six succès et deux nuls depuis fin septembre. Dimanche, les Romains ont ouvert la marque par Immobile, chanceux sur le coup mais qui confirme sa splendide saison avec déjà 15 buts en Serie A.

Caputo a égalisé pour Sassuolo avant la pause, mais au bout du temps additionnel, Caicedo a scellé la victoire romaine. Deux longueurs derrière la Lazio, on retrouve les voisins de la Roma, qui ont facilement pris le meilleur sur Brescia (3-0).

La Fiorentina battue malgré le retour de Ribéry

La victoire des giallorossi porte la marque de ses défenseurs centraux Smalling et Mancini, tous les deux buteurs, l'Anglais y ajoutant deux passes décisives. Le troisième but a été marqué par Dzeko.

Le Brescia de Fabio Grosso reste de son côté lanterne rouge. Et avec ou sans Balotelli, écarté cette semaine par le champion du monde 2006, le promu aura sans doute beaucoup de mal à se maintenir.

A Vérone, le Hellas a pour sa part battu la Fiorentina 1-0. Malgré le retour de Ribéry après trois matches de suspension, le club toscan est en difficulté, avec seulement un point pris en trois matches et une décevante 10e place.