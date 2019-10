L'apprentissage de la Ligue des Champions est rude mais, en Serie A, l'Atalanta Bergame est quasiment intraitable. Les Bergamasques de Gian Piero Gasperini, qui n'ont pas perdu en championnat depuis cinq rencontres, ont déroulé face au promu Lecce. L'indispensable Duvan Zapata a ouvert le score à la 35e minute. L'avant-centre colombien a ensuite délivré une passe décisive à son compère d'attaque, Alejandro "Papu" Gomez (2-0, 40e). L'équipe lombarde a enfoncé le clou avec un but de Gosens (3-0, 56e), avant que le promu ne sauve l'honneur en toute fin de rencontre (3-1, 86e).

Meilleure attaque du Calcio la saison dernière, l'Atalanta conforte sa troisième place au classement. A Florence, la Fiorentina de Franck Ribéry, titulaire pour la 5e fois d'affilée avec la Viola, s'est imposée (1-0) face à l'Udinese, grâce à un but de l'arrière droit serbe Nikola Milenkovic. L'équipe florentine signe un 3e succès d'affilée et remonte à la 6e place provisoire au classement.

Immobile sort la Lazio d'un mauvais pas

L'AS Rome a quant à elle été accrochée par Cagliari (1-1). Le club sarde, bonne surprise du début de saison avec trois victoires consécutives et un nul face au Hellas la semaine dernière, a ouvert le score avec un but du Brésilien Joao Pedro Galvao. Mais le défenseur de Cagliari Luca Ceppitelli a offert l'égalisation à la Roma cinq minutes plus tard en marquant contre son camp (1-1, 31e). C'est la deuxième fois que La Louve est accrochée par une équipe a priori plus faible cette semaine, après le nul face aux Autrichiens de Wolfsburg en Ligue Europa jeudi (1-1).

Le Bologne FC a également été tenu en échec par la Lazio Rome ce dimanche après-midi (2-2). L'ouverture du score bolognaise par Ladislav Krejci (21e) a été immédiatement suivie par l'égalisation romaine (23e, 1-1) grâce à Ciro Immobile. L'attaquant romain, déjà auteur d'un but face à Rennes jeudi en Ligue Europa (2-1), s'est même offert un doublé (39e), ramenant son club à hauteur après le but de Rodrigo Palacio qui avait permis à Bologne de reprendre l'avantage un peu plus tôt. La 7e journée du championnat d'Italie se termine ce dimanche soir avec Torino - Naples (18h00) et le choc des leaders de la Serie A entre l'Inter Milan et la Juventus (20h45).