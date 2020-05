Andrea Rinaldi, un jeune joueur formé à l'Atalanta Bergame, est décédé lundi à 19 ans des suites d'un anévrisme cérébral, rapportent les médias sportifs italiens.

C'est une nouvelle qui secoue le football italien. Andrea Rinaldi, jeune joueur formé à l'Atalanta Bergame, est décédé lundi à 19 ans des suites d'un anévrisme cérébral. Le jeune milieu de terrain avait été victime d'un malaise vendredi alors qu'il s'entraînait chez lui près de Côme, dans le nord de l'Italie. Il avait été hospitalisé à Varèse, où il est décédé lundi matin.

Serie A Rabiot toujours confiné en France, la Juve prend (pour l'instant) son mal en patience IL Y A 6 HEURES

Il avait porté les couleurs de l'Atalanta Bergame dans les compétitions de jeunes, depuis ses 13 ans et jusqu'au championnat Primavera (U19). Cette saison, il était prêté à Legnano, un club de 4e division italienne. "Le président Antonio Percassi et toute la famille Atalanta, extrêmement touchés, s'associent avec émotion à la douleur de ses proches et à celle de l'AC Legnano", a écrit l'Atalanta dans un communiqué.

Serie A "Tu aurais pu te comporter comme un vrai homme…" : La réponse cinglante de Balotelli à Chiellini HIER À 16:17