SERIE A - Dans une longue interview accordée à Eurosport.fr, Jordan Veretout, qui raconte notamment son confinement à Rome, nous confie également son ambition de rejoindre, un jour, l'équipe de France. Et concernant la Ligue 1, il n'exclut pas d'y revenir. Mais pas maintenant.

En débarquant à la Fiorentina à l'été 2017, Jordan Veretout ne s'imaginait probablement pas une telle trajectoire. Mais il l'espérait sûrement. En l'espace de deux saisons et 75 matches sous le maillot de la Viola, l'ancien milieu du FC Nantes s'est imposé comme une référence à son poste en Serie A. Au point que lors du dernier mercato estival, ses courtisans étaient (très) nombreux. Et il se murmurait même que certains étaient français, comme l'OM et l'OL. Mais finalement, Veretout optera pour l'AS Rome, notamment sous l'impulsion de "ses amis" et Paulo Fonseca, l'entraîneur des Giallorossi. Un retour manqué en Ligue 1, donc. Ou peut-être simplement reporté ? Le milieu de terrain, qui a récemment fêté ses 27 ans, ne ferme pas la porte.

"Pourquoi pas, oui. La France me manque, j'y ai toute ma famille, nous confie-t-il. Mais ce n'est pas une priorité. Je me suis très bien adapté à l'Italie, je m'y sens très bien et je commence à vraiment bien parler italien. J'espère passer encore de nombreuses saisons à la Roma, et pourquoi pas revenir en France plus tard..."

Formé au FC Nantes, où il a passé cinq saisons en professionnel entre Ligue 1 et Ligue 2, Jordan Veretout a également effectué une pige à l'ASSE lors de la saison 2016-2017. Prêté par Aston Villa, il y avait réalisé une saison pleine (43 matches et 4 buts). Alors, pourquoi ne pas y être resté ? "J'aurais pu, je m'y sentais bien, assure-t-il. Mais j'avais aussi envie de repartir à l'étranger, la Fiorentina m'a fait une proposition et j'ai accepté. J'espère qu'ils l'ont bien pris. Je ne garde que du positif de mon passage chez les Verts. J'y ai rencontré des personnes formidables, des coéquipiers extraordinaires, un coach et un staff qui m'ont fait grandir. C'était une très belle expérience."

Dans un coin de sa tête, les Bleus

Pour retrouver la France, Veretout dispose toutefois d'un autre moyen. Plutôt que la route du mercato, il peut toujours emprunter celle de l'équipe de France, certes déjà bien embouteillée. Mais avec le niveau affiché cette saison, et qui plus est dans un club où la pression est grande, l'ancien Nantais a le droit d'y croire.

"Les Bleus sont toujours dans un coin de ma tête. Je vais tout donner pour atteindre cet objectif, c'est probablement le plus beau. Il faut continuer à y croire, ça passe par là. Je continue de travailler sans me prendre la tête, et si j'ai la chance d'être appelé un jour, je serais le plus fier", assure le milieu romain, qui nous confirme avoir déjà été préconvoqué ces dernières années. "Il manque désormais la dernière marche", conclut-il. À ce rythme, il pourrait bien finir par la franchir.

