Juve, Conte, Ribéry, Balotelli... Les six questions qu'on se pose sur la saison italienne

La Juve est-elle toujours imbattable ?

Depuis huit saisons, c'est toujours la même histoire. Intraitable sur le territoire national, la Juventus continue de régner sans partage. Alors, la Vieille Dame sera-t-elle de nouveau couronnée cette saison ? Une chose est certaine, elle reste la grandissime favorite. Encore plus après un mercato qui lui aura apporté des joueurs comme Aaron Ramsey, Adrien Rabiot et surtout Matthijs de Ligt. Reste désormais à savoir qui partira d'ici le 2 septembre prochain. Un départ de Paulo Dybala serait forcément une perte importante. Comme l'a été celui de João Cancelo, compensé par l'arrivée de Danilo.

Vidéo - Adrien Rabiot : "Dans mon esprit, la Juve est au-dessus du PSG" 01:41

De plus, il sera intéressant d'observer le bon déroulement (ou non) du mariage avec Maurizio Sarri, le successeur de Massimiliano Allegri sur le banc. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a le mérite d'être... surprenant. Mais il paraît que, parfois, les contraires s'attirent. On en aura rapidement la confirmation.

Pour mettre fin à cette hégémonie, le Napoli sera évidemment aux aguets. Si un renfort offensif est toujours espéré, les arrivées de Kostas Manolas, Hirving Lozano et Eljif Elmas sont venues étoffer l'effectif de Carlo Ancelotti. Le Stade San Paolo devra également jouer un rôle important dans cette conquête. Du côté de l'Inter Milan, on espère aussi jouer les premiers rôles cette saison. Et avec Antonio Conte sur le banc, l'impossible peut rapidement devenir possible. La Juve en sait quelque chose.

Conte peut-il relever l'Inter ?

C'est l'arrivée la plus importante à l'Inter cet été. Oubliés les tourments vécus avec Luciano Spalletti, place désormais à la sérénité d'Antonio Conte. L'ancien entraîneur de la Juve et de Chelsea ne jure que par la victoire. Son credo, c'est la gagne. Rien d'autre. Et sa venue à l'Inter entre dans la logique du club. Après avoir retrouvé le podium et la Ligue des champions grâce à Spalletti ces deux dernières saisons, le club lombard voulait franchir une étape supplémentaire et viser encore plus haut. Pour y parvenir, qui de mieux que l'homme aux trois scudetti (2012, 2013, 2014) ?

Antonio ConteGetty Images

Toujours exigeant sur le mercato, Conte a obtenu ce qu'il voulait cet été hormis Edin Dzeko, qui a finalement prolongé avec la Roma. Romelu Lukaku était son grand objectif pour l'attaque ? L'international belge est arrivé (non sans mal) pour 65 millions d'euros plus bonus. Alexis Sanchez, lui, devrait également faire le même trajet. Au milieu, Nicolò Barella et Stefano Sensi ont débarqué. Valentino Lazaro, lui, s'occupera du couloir droit dans le fameux 3-5-2 de son coach . Enfin, Diego Godin apportera son expérience à la deuxième meilleure défense du dernier championnat. Voilà qui promet un sacré trio avec Milan Skriniar et Stefan De Vrij.

Du côté des indésirables, Giuseppe Marotta a (presque) satisfait son coach. Radja Nainggolan a fait ses valises direction Cagliari, alors qu'Ivan Perisic, lui, s'est envolé vers Munich et le Bayern. Reste à régler le cas le plus épineux : celui de Mauro Icardi. S'il reste, l'international argentin pourrait se faire (très) encombrant. Son entourage également. Et ça, Antonio Conte s'en passerait bien.

Buffon va-t-il dépasser Maldini ?

Dans le genre transfert inattendu, celui de Gianluigi Buffon à la Juventus se pose là. Après une pige d'un an pas forcément mémorable au PSG, le gardien transalpin revient dans "son" club. Cette saison, il sera donc la doublure de Wojciech Szczęsny. Toutefois, "Gigi" devrait disputer quelques matches ici et là avec la Vieille Dame. Reste à savoir combien.

Avec 640 matches au compteur en Serie A, Buffon se trouve juste derrière Paolo Maldini et ses 647 rencontres avec l'AC Milan. Vous l'avez compris, il lui suffit de huit petits matches pour le dépasser. Difficile d'imaginer qu'il ne les fera pas cette saison. Le record pourrait donc bel et bien tomber.

Milan de retour en Ligue des champions, c'est pour cette saison ?

La dernière fois qu'ils ont entendu la petite musique de la Ligue des Champions à San Siro, c'était le 19 février 2014. Alors, forcément, les tifosi de l'AC Milan commencent à trouver le temps long. La saison dernière, il n'a pas manqué grand chose. Un seul point. Si près.. et si loin à la fois. L'objectif est toujours le même pour ce millésime 2019-2020 : terminer dans les quatre premiers. La sensation est que la bande à Marco Giampaolo, arrivé sur le banc cet été, postule pour la dernière place qualificative avec des équipes comme l'AS Rome, la Lazio, l'Atalanta Bergame. Le podium ? Difficile.

Krzysztof PiątekGetty Images

En attendant la fin du marché, Milan comptabilise cinq arrivées : Rafael Leão, Théo Hernandez, Léo Duarte, Rade Krunic et Ismaël Bennacer. Ce dernier reste un superbe coup à moindre prix (16 millions d'euros). Pas négligeable pour un club surveillé de près par le fair-play financier. De plus, des joueurs comme Suso et Gianluigi Donnarumma devraient rester. L'état-major milanais espère toujours boucler la venue d'un deuxième attaquant à aligner aux côtés de Krzysztof Piatek. Un dossier qui doit être impérativement bouclé pour espérer atteindre l'objectif fixé. Ángel Correa (Atlético Madrid) reste la priorité.

Lors des matches amicaux, les Rossoneri ont laissé entrevoir de belles choses. Considéré comme un "Maestro" en Italie, Marco Giampaolo aime le beau jeu. Et cela s'est vu lors de certains matches, où son 4-3-1-2 a offert quelques jolies actions. Pressing haut, verticalité, jeu en une/deux touches... L'ex-entraîneur de la Samp a des concepts bien précis. "Mais il va falloir du temps", a-t-il d'ores et déjà prévenu, lui qui n'a pas pu encore travailler avec certaines recrues. Il pourrait donc y avoir du retard à l'allumage.

Ribéry et la Fiorentina, ça va matcher ?

C'est l'un des gros transferts de l'été en Italie. Officialisée cette semaine, l'arrivée de Franck Ribéry à la Fiorentina a mis toute une ville en ébullition. Pour sa présentation, jeudi, le Stade Artemio Franchi était même plein à craquer. Du haut de ses 36 ans, l'ancien joueur du Bayern Munich a fait un choix romantique. Il aurait pu gagner bien plus ailleurs ? Lui a préféré opter pour une nouvelle aventure dans le gotha du football européen. Son ambition, c'est de prouver qu'il est encore au niveau.

Vidéo - Pourquoi Ribéry a choisi la Fiorentina ? Les détails de son contrat donnent quelques indices 03:05

Dans son contrat, Ribéry a ainsi tenu à insérer plusieurs primes (buts, passes décisives...) au montant plutôt élevé. Plus il sera performant, plus il gagnera. Voilà l'état d'esprit du nouveau numéro 7 de la Viola. Lui veut faire parler le terrain. Une ambition partagée par le nouveau fantasque propriétaire du club Rocco Commisso, qui a promis de redonner ses lettres de noblesse au club. Les tifosi, eux, sont déjà sous le charme. Après une saison où ils vont vu leur équipe frôler la relégation, ils se sont abonnés en masse. La Fiorentina parle de 20.000 abonnements écoulés. Le contexte morose a donc laissé place à un engouement total.

Séduit par ce nouveau projet, Ribéry a donc tout pour réussir à la Fiorentina. Un élément a son importance : la Viola, qui n'est pas qualifiée pour une compétition européenne, ne disputera qu'un seul match par semaine. Le Français aura donc tout le temps de récupérer entre chaque rencontre. On a déjà hâte de le voir dans le 4-3-3 de Vincenzo Montella, où il sera probablement aligné aux côtés de Giovanni Simeone (voire Kevin-Prince Boateng) et Federico Chiesa.

Et si c'était la saison de la rédemption pour Balotelli ?

Encore toi ! De retour en Serie A, Mario Balotelli, qui a rejoint le promu Brescia, sera forcément l'une des attractions de cette saison de Serie A. Mais peut-il réellement (re)devenir "SuperMario" ? On a envie d'y croire tant l'histoire est belle. Après une pige plus ou moins réussie à l'OM, le voilà désormais dans le club de la ville où il a grandi. Là-bas, Balotelli sera chouchouté, aimé et protégé. Tout ce dont il a besoin pour réussir. Mais cela ne suffira évidemment pas.

Vidéo - Balotelli : "Vous les journalistes, vous semblez plus effrayés que moi" 00:20

À 29 ans, l'attaquant n'a plus le droit à l'erreur. C'est maintenant ou jamais. S'il veut conserver l'espoir de disputer l'Euro 2020 avec l'Italie, Balotelli sait qu'il va devoir convaincre le sélectionneur Roberto Mancini. L'avantage, c'est que ce dernier l'observera plus facilement avec son come-back au pays. De plus, l'ancien attaquant de Manchester City, Milan ou encore Nice devra assumer un rôle de leader dans sa nouvelle équipe, dont l'objectif sera le maintien. Et pour cela, il devra être irréprochable, tant sur le terrain qu'en dehors. Le joueur est également conscient qu'il sera très certainement sifflé par les tifosi des équipes adverses, comme depuis toujours. À lui d'être plus fort.