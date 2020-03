Pour Gianluigi Buffon, le plaisir est toujours intact. Malgré ses 42 ans, le gardien de but emblématique de la Juventus Turin a indiqué dans une vidéo tournée sur YouTube mercredi qu'il ne comptait pas mettre fin à sa carrière au terme de cette saison. "Si, à l'âge de sept ou huit ans, on m'avait dit que j'allais devenir un gardien, même en Serie C ou B, alors j'aurais été excité et j'aurais pleuré. Je dois avoir du respect pour cet enfant", a-t-il déclaré pendant sa quarantaine en Italie.

L'ex-international (176 sélections avec la Squadra Azzurra) a confié qu'il avait pensé arrêter sa carrière en 2018 avant que le PSG ne lui tende la main. Après une saison marquée par son alternance avec Alphonse Areola et sa prestation manquée en huitièmes de finale retour de Ligue des champions face à Manchester United, Gianluigi Buffon est revenu à la Juventus l'été dernier où il joue le rôle de doublure de Wojciech Szczesny. Depuis le début de saison, il a disputé onze matches toutes compétitions confondues (ndlr : 7 en Série A, 3 en Coupe d'Italie et 1 en Champions League).

Vidéo - 6e j. - Buffon : “Je remercierai toujours mes parents et la vie” 00:58

En décembre dernier, Gianluigi Buffon a joué son 647e match de Serie A et égalé le record de Paulo Maldini. Il faut remonter à novembre 1995 et un certain Parme-Milan AC pour retrouver la trace du premier match professionnel de l'ancien gardien parmesan, transféré à la Juve en 2001. Vingt-cinq ans plus tard, Gianluigi Buffon est toujours dans le circuit quand d'autres joueurs de sa génération ont déjà bifurqué vers une nouvelle vie depuis bien longtemps. Le portier italien est donc prêt à poursuivre l'aventure au delà du 30 juin 2020, la date de sa fin de contrat. Désormais la balle est dans le camp de la Vieille Dame.