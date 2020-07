SERIE A - La Juventus a présenté jeudi son nouveau maillot domicile, une tenue qui marque le retour des bandes verticales.

La Juve retrouve ses bandes. Alors que la saison qui s'achève était celle de la nouveauté pour le maillot bianconero avec une moitié blanche, une autre noire, le tout séparé par une fine bande rose, l'exercice 2020 - 2021 sera celui du retour à quelque chose de plus habituel pour la tenue domicile des nonuples champions d'Italie en titre.

Les bandes noires verticales signent en effet leur grand retour sur la liquette que porteront Cristiano Ronaldo et les siens dès samedi face à la Roma à l'Allianz Stadium. "Le maillot puise son inspiration dans l'unité que l'on retrouve à fois dans l'art et le football (et la manière dont les deux célèbrent la créativité et l'identité) afin de réinventer les bandes classiques sous la forme de coups de pinceau, qui en décorent le devant et les manches", fait savoir l'équipementier du club turinois, Adidas, dans un communiqué de presse.

"Pour encore plus d'élégance, le noir et le blanc emblématiques sont maintenant accompagnés de la couleur or, que l’on retrouve dans tout le kit, et notamment dans les coups de pinceau, dans l'écusson et dans le nom du sponsor", souligne également la marque aux trois bandes.

