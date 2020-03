L'Inter fait de la résistance pour Lautaro : le Barça repoussé, Guardiola et City intéressés ?

Si les contours du prochain mercato restent encore à définir, tant sur la durée que les modalités, les clubs, eux, continuent de travailler en coulisses malgré la suspension actuelle. C'est notamment le cas du Barça, qui se cherche toujours une doublure à Luis Suarez. Si Martin Braithwaite est arrivé en qualité de joker médical l'hiver dernier, il n'est pas vraiment certain que l'aventure de l'ex-attaquant du TFC se prolonge au-delà de cette saison. Ainsi, la presse catalane tourne en boucle sur un joueur depuis des mois : Lautaro Martinez.

Auteur d'une excellente saison du côté de l'Inter Milan, l'international argentin, qui a inscrit 16 buts en 31 matches toutes compétitions confondues, semble la priorité des Blaugrana pour le prochain mercato estival. Et Lionel Messi, son coéquipier en sélection, aurait d'ores et déjà donné sa bénédiction concernant sa possibile arrivée. De quoi convaincre définitivement Lautaro d'accepter la cour du Barça ? Samedi, le quotidien Sport allait dans ce sens. Mais visiblement, il n'en serait rien.

Lautaro, parti... pour rester ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, qui en fait sa Une du jour, "El Toro" pourrait en effet décider de rester du côté de la Lombardie. D'après le quotidien, il n'a jamais manifesté une quelconque volonté de partir à ses dirigeants, lui qui s'entend à merveille avec Antonio Conte, son entraîneur. De plus, Lautaro Martinez serait plus que reconnaissant avec les Nerazzurri, qui lui ont donné sa chance en Europe. Et concernant le projet actuellement en place, ce dernier n'a aucun doute : il sera bientôt gagnant.

Mais si la volonté des deux parties semble donc celle de poursuivre ensemble, il faudra rapidement la formaliser. Avec un salaire de 1,5 million d'euros, Lautaro a gagné le droit de prétendre à mieux. Et sa clause libératoire de 112 millions, qui expire le 15 juillet, semble plus une opportunité qu'un frein pour les club intéressés. Pour l'heure, une prolongation de contrat ne serait toutefois pas sur la table.

City également intéressé ?

De son côté, la direction lombarde a toujours été claire. Et avec tous ses joueurs : si quelqu'un veut aller voir ailleurs, il a juste à le demander officiellement. Personne n'est indispensable, même Lautaro Martinez. Si ce dernier venait à réclamer son départ (ce qu'il n'a pas fait), la balle passerait alors dans le camp de l'Inter et du Barça. Si les média catalans évoquent régulièrement des possibles contreparties pour faire baisser le prix de l'Argentin, les Nerazzurri, eux, réclament du cash. Et au maximum un joueur en échange.

Selon la Gazzetta, il pourrait s'agir d'Arturo Vidal ou encore Nelson Semedo. Si le quotidien parle également d'un intérêt de Manchester City et Pep Guardiola, il précise que seul le Barça pourrait convaincre Lautaro de quitter l'Inter.