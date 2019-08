Renversant, exceptionnel, incroyable, sensationnel… Les qualificatifs ne manquent et ne suffisent pas non plus pour décrire ce premier choc de la saison en Serie A, finalement remporté par la Juventus contre Naples (4-3) ce samedi à l'Allianz Stadium, dans le cadre de la 2e journée. Les deux favoris pour le Scudetto ont donné le ton d'entrée avec une rencontre qui restera forcément dans les annales, tant pour sa construction que pour sa conclusion.

Car il faut bien évidemment commencer par cette séquence : ce final digne d'un film hollywoodien, tragique à souhait. Magique pour les uns, certes, mais cruel pour les autres. Et surtout pour Kalidou Koulibaly, auteur d'une énorme prestation gâchée par une malheureuse dernière touche de balle. A 3-3, à quelques secondes du terme, le Sénégalais a bien détourné un ultime coup franc dans ses propres filets… avant de fondre en larmes (90e+2).

Koulibaly, ManolasGetty Images

Les larmes de Koulibaly

Il n'est évidemment pas habituel de voir le roc napolitain exprimer ses sentiments sur le rectangle vert. Mais cette fragilité s'explique aussi par le scénario incroyable du match. Lorsque Koulibaly a détourné le ballon dans sa cage, son équipe revenait de loin. De très loin. De trois buts de retard à trente minutes du coup de sifflet final, pour être précis. Danilo (16e), Gonzalo Higuain (19e) et Cristiano Ronaldo (62e) ont mis la Juve sur la bonne voie, mais cela n'a pas suffi.

Habitué aux "remontadas", et le FC Barcelone en sait quelque chose, Kostas Manolas a d'abord ramené les Partenopei dans la partie, d'une tête à bout portant (66e). Deux minutes plus tard, la recrue Hirving Lozano a pris la relève, en renard des surfaces (68e). Et alors que la Juve venait de toucher la barre transversale par Douglas Costa, Giovanni Di Lorenzo a fait souffler un vent froid dans les tribunes de l'Allianz Stadium (81e). Jusqu'à la tragédie vécue par Koulibaly…

Un signe du destin, sans doute, pour un joueur qui avait permis à Naples de battre la Juventus dans son stade en avril 2018 (1-0). Au bout du temps additionnel, déjà. Cette fois, les dieux du football n'ont pas voulu lui sourire. Leurs faveurs se sont dirigées vers la Vieille Dame, pour l'instant en tête du championnat avec 6 unités et un match d'avance sur les autres. Deux équipes comptent autant de rencontres disputées : le Milan, qui a pris ses premiers points ce samedi contre Brescia (1-0).