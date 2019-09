Avec le parcours parfait de l'Inter Milan en championnat, la Juventus était sous pression pour ouvrir cette 6e journée de Serie A. Face à la Spal, qui lutte pour son maintien, les Bianconeri n'ont jamais tremblé (2-0) à domicile. Une brillante demi-volée en lucarne de Pjanic (45e) a conclu une domination totale juste avant la mi-temps. Ronaldo, très en jambes, a été récompensé d'un but sur un centre de Dybala (78e), également scintillant cet après-midi. Il a fallu un Berisha de gala dans ses cages pour que la rencontre ne tourne pas à la débandade pour la Spal. Les Turinois reprennent provisoirement la tête du classement en attendant le déplacement de l'Inter chez la Sampdoria (18h).

Maurizio Sarri a reconduit son 4-4-2 losange, avec pour changement majeur le retour de Ronaldo en lieu et place d'Higuain. Le Portugais n'a jamais fait ses 34 ans dans ce match, à l'image d'un rush pour éliminer trois joueurs conclu par un centre précis pour Khedira (54e). Il a alterné les appels dans le bon tempo et un altruisme certain, comme son centre déposé sur la tête de Ramsey (43e) et repoussé du pied par Berisha. Le gardien de la Spal a dégoûté les hommes de Sarri, aussi bien Ronaldo (19e, 68e, 74e, 90e+4) que Dybala (34e, 68e). L'Argentin, insaisissable entre les lignes, a mérité sa passe décisive pour Ronaldo, buteur de la tête (78e).

Si les deux attaquants ont été en vue, c'est aussi grâce à la disponibilité et le sens du jeu d'Aaron Ramsey, positionné en numéro 10. Ou encore grâce au jeu long millimétré de Miralem Pjanic, buteur aujourd'hui comme il y a quatre jours à Brescia (victoire 2-1). Matthijs de Ligt a également redoublé de vigilance sur les vaines offensives de la Spal, assurant un contrôle complet à la Juve (68% de possession). Peu impactant sur ses prises de balle, Adrien Rabiot, titulaire, a peiné à se projeter. Blaise Matuidi, lui, a rempli sa mission au poste inhabituel de latéral gauche, compliquant la sortie de balle dans le couloir. A l'image du milieu français, la Vieille Dame s'est montrée sérieuse de bout en bout, décrochant un cinquième succès en six rencontres de Serie A.