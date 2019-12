La Juventus Turin n’est plus invincible ! Ce samedi soir, dans le cadre de la 15e journée de Serie A, les Bianconeri ont chuté, pour la première fois de la saison, sur la pelouse de la Lazio Rome (3-1). Au Stadio Olimpico, c’est pourtant Cristiano Ronaldo (25e) qui avait ouvert le score, mais Luiz Felipe (45e+1), Sergej Milinkovic-Savic (74e) puis Felipe Caicedo (90e+4) ont ensuite renversé la situation. Après ce premier revers, la Vieille Dame rate l’occasion de retrouver sa place de leader du championnat, après le match nul et vierge de l’Inter Milan contre l’AS Rome (0-0), ce vendredi. Toujours troisième, la Lazio se rapproche à trois unités de sa victime du jour.

