Une victoire à l'arraché et la Lazio met la pression au duo de tête

Ce si efficace Ciro Immobile. Le meilleur buteur de Serie A s'est encore montré très précieux pour la Lazio, qui a renversé Brescia (1-2) dimanche grâce à un doublé de son attaquant italien, dont un but dans le temps additionnel. La formation de Simone Inzaghi, troisième avec un match en retard, revient donc provisoirement à trois points de l'Inter et la Juventus, qui joueront lundi dans cette 18e journée. C'est le neuvième succès de rang des Romains en Serie A.

Dans le sillage d'un excellent Sandro Tonali, Brescia a pourtant posé de nombreux problèmes à son adversaire du jour. Avec beaucoup de malice et d'instinct, Mario Balotelli s'est défait de Luiz Felipe pour ouvrir le score d'une frappe croisée du gauche (1-0, 18e). Puis tout a basculé en fin de première période, quand Andrea Cistana a vu rouge avant qu'Immobile n'égalise sur penalty (1-1, 42e).

La Lazio fan du temps additionnel

Mais en infériorité numérique, la formation d'Eugenio Corini s'est montrée héroïque et a eu les situations pour faire douter la Lazio. Embêtés dans le jeu, les visiteurs s'en sont alors remis à un long ballon de Francesco Acerbi pour faire la différence. A la retombée, Felipe Caicedo a servi Immobile en retrait, qui ne s'est pas fait prier pour arracher la victoire (2-1, 91e). Son 19e but en 17 matchs. Et un deuxième succès de suite dans le temps additionnel pour la Lazio, qui avait déjà renversé Cagliari (1-2) dans les derniers instants le 16 décembre dernier.

Au tout de l'Inter et de la Juventus d'assurer lundi. La Vieille Dame recevra Cagliari (15h00) alors que les Nerazzurri auront un choc à disputer à Naples quelques heures plus tard (20h45).