Et non, il n'y a pas que Neymar dans la vie. Si l'épilogue de ce feuilleton interminable tient actuellement la planète football en haleine, d'autres noms ont également animé le mercato estival. Et l'un d'entre eux est certainement celui de Sandro Tonali, jeune milieu de terrain de Brescia et présenté comme l'un des futurs grands du championnat italien. Courtisé par de nombreux clubs, le joueur de 19 ans l'était notamment par le PSG, comme nous l'a confirmé Massimo Cellino, le président du club transalpin.

"Je n'ai pas voulu approfondir les discussions"

"Si le PSG a vraiment voulu le recruter ? Bien sûr, comme d'autres clubs", nous répond tout d'abord ce dernier. Désiré notamment par Leonardo, le directeur sportif parisien, qui voyait en Tonali un coup "à la Verratti", l'international Espoirs italien a toutefois été retenu par son club. "Je n'ai pas voulu approfondir les discussions. Je ne voulais pas avoir la tentation de le vendre", poursuit Cellino, confirmant au passage que son joueur allait rester à Brescia pour au moins une saison supplémentaire.

Sandro TonaliEurosport

Pour son premier match en Serie A, dimanche, face à Cagliari (0-1), Sandron Tonali a (déjà) affiché son niveau et sa personnalité. Nos collègues d'Eurosport Italia l'ont d'ailleurs crédité d'une noté de 7/10. En ce qui concerne son avenir, rendez-vous probablement à l'été 2020. Pour lui, les portes de ce mercato sont d'ores et déjà refermées. La Ville Lumière peut attendre.