Lukaku dérape : "Il a fallu qu'un joueur de la Juve soit positif pour que le foot s'arrête"

Voilà une sortie qui va faire jaser de l'autre côté des Alpes. Surtout dans une période où l'Italie a dépassé la barre des 10 000 morts à cause de la pandémie de coronavirus. Une période où le football est passé au second plan. Pourtant, Romelu Lukaku, l'attaquant belge de l'Inter, n'a pas manqué d'égratigner sévèrement les Bianconeri, jeudi, lors d'un live Instagram organisé par Puma, l'un de ses sponsors.

"Pourquoi devons-nous jouer s'il y a des gens dans le monde qui risquent leur vie ? Il a fallu qu'un joueur de la Juventus soit positif pour que le football s'arrête. Est-ce que c'est normal ? Non, a indiqué l'ancien joueur de Manchester United dans un premier temps. Le football me manque mais pour le moment la santé est primordiale, le reste c'est secondaire." Si l'annonce du test positif de Daniele Rugani au Covid-19 a été officialisée le 11 mars, la suspension de la Serie A avait été décrétée... deux jours plus tôt.