C'est un énorme coup de massue pour la Fiorentina. Déjà mal en point ces dernières semaines, la Viola va devoir continuer à se passer de Franck Ribery. Absent depuis le match face à Lecce, le 30 novembre dernier, l'ex-joueur du Bayern Munich va devoir se faire opérer de la cheville droite samedi.

Ribéry va partir en Allemagne

Via un communiqué officiel, le club toscan a confirmé la mauvaise nouvelle ce vendredi. L'opération se déroulera du côté de l'Allemagne et sera pris en charge par le Professeur Johannes Gabel. "Une fois cette dernière effectuée, la Fiorentina communiquera les informations concernant la santé du joueur et son temps d'absence", précise la Viola, qui pointe à la 13e place de Serie A.

Auteur d'un très bon début de saison, où il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, Franck Ribery doit faire face à son premier gros coup d'arrêt.