Menée 3-0 à la 69e, la Lazio arrache un nul insensé

La 8e journée de Serie A ne pouvait pas mieux démarrer. L'Atalanta s'acheminait vers une large victoire. 3-0 à la 69e, rien ne semblait pouvoir lui arriver à Rome. mais la Lazio a réagi. Et pas qu'un peu pour égaliser dans le temps additionnel (3-3). Avec leurs trois buts d'avance, les joueurs de Bergame ont-ils laissé leur esprit vagabonder vers le milieu de semaine et leur match de Ligue des Champions à Manchester face au City de Pep Guardiola ? En tous cas, ils n'ont pas su répondre au sursaut de la Lazio, qui avait pourtant été totalement dominée pendant une heure et assommée par le doublé de Luis Muriel (23e et 28e) et le but de "Papu" Gomez (37e).

Correa - Lazio-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images