Romelu Lukaku voulait bosser avec Antonio Conte et rien d'autre. "Il est le meilleur manager au monde, il peut rendre meilleur n'importe quel joueur. Il n'y a qu'à regarder sa carrière", a déclaré vendredi le Belge lors d'une interview accordée au média du club italien. A 26 ans, l'international belge, débarqué jeudi à l'Inter, est le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges avec 48 réalisations.

Au centre de l'attaque milanaise, maillot numéro 9 sur les épaules, il aura pour mission d'aider l'Inter a vaincre la mainmise de la Juventus sur le championnat italien, qu'elle a remporté ces huit dernières années.

Lukaku voulait un nouveau challenge

"J'avais besoin d'un challenge où je pouvais aider une équipe à écrire son futur. Tout est là pour moi, pour m'aider à atteindre ce but et j'espère que je pourrai aider mes coéquipiers à travers mon travail et mon implication totale dans le jeu", a poursuivi le buteur.

L'Inter Milan a officialisé la venue de Lukaku jeudi, après d'interminables tractations avec Manchester United. Conte a depuis longtemps le jeune Belge en ligne de mire, essayant même de le faire signer à Chelsea du temps où il y officiait, alors que l'avant-centre quittait Everton pour United en 2017.

Selon la "Gazzetta Dello sport",le célèbre quotidien sportif italien dont le siège est à Milan, Lukaku pourrait recevoir 8.5 millions d'euros par saison à l'Inter, et le club verserait 65 millions d'euros sur 5 ans à United, avec un bonus potentiel de 10 millions d'euros.