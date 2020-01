Quand il s’agit d’attirer des stars à la carrière déjà accomplie (Cristiano Ronaldo…) ou des cracks à très gros potentiel (Matthijs de Ligt), la Juventus Turin sait mettre la main à la poche. Mais elle en est aussi parfaitement capable lorsque le joueur ciblé est très méconnu - voire quasiment inconnu - du grand public. Ce jeudi, la Vieille Dame a ainsi officialisé la signature de Dejan Kulusevski, 19 ans et à peine une demi-saison de championnat italien dans les jambes. Contre un chèque de 35 millions d’euros, plus 9 millions d’euros en bonus.

Un tel montant a de quoi laisser songeur bon nombre d’observateurs. A l’exception des suiveurs assidus de la Serie A, qui ont eu six mois pour juger du très gros potentiel du jeune ailier. Car depuis l’été dernier et son arrivée à Parme (où il a été prêté par l’Atalanta Bergame), Kulusevski marche sur l’eau. Très vite, le Suédois s’est imposé sur le côté droit de l’attaque des Gialloblu, où son entente avec les autres éléments offensifs (notamment Gervinho et Andreas Cornelius) a fait florès.

Kulusevski - Napoli-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Kulusevski à Turin après avoir joué l’Euro 2020 ?

Ses statistiques parlent d’ailleurs pour lui : buteur à quatre reprises, le Parmesan s’est surtout distingué en délivrant des offrandes à ses coéquipiers (sept passes décisives). Habile balle au pied, capable de répéter les courses dans son couloir sans, pour autant, perdre en lucidité dans le dernier geste, le natif de Stockholm a pu faire étalage de toutes ses qualités au cours des derniers mois. A tel point que son nom a rapidement fleuri dans la très versatile presse sportive transalpine, notamment dans les colonnes dédiées au mercato.

Même s’il a signé son bail début janvier, Kulusevski ne rejoindra définitivement les Bianconeri que l’été prochain. Le temps, pour lui, de boucler du mieux possible sa saison avec Parme. Et, peut-être, de prendre ensuite part à l’Euro 2020. Né en Suède de parents originaires d’ex-Yougoslavie, l’ailier d’1,84 m aurait pu se tourner vers la Macédoine du Nord, dont il a brièvement défendu les couleurs dans les catégories de jeunes. C’est cependant en direction des Blagult que son choix s’est finalement porté.

Dybala, Douglas Costa… Ils ne seront peut-être plus là

Convoqué par Janne Andersson en novembre 2019, le joueur formé à l’Atalanta a pu honorer sa première sélection face aux Îles Féroé dans la foulée (3-0). Le néo-international suédois a donc encore plusieurs mois devant lui pour gagner en expérience avant le grand saut. Avec ce transfert, la Juve prépare quant à elle le terrain pour demain, dans un secteur où l’avenir de certains s’inscrit en pointillés (Paulo Dybala, Douglas Costa, Federico Bernardeschi…). Le choix de Kulusevski reste un pari. Risqué, certes. Mais aussi terriblement intéressant à suivre.