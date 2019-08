Oublié "Kaiser Franck", place désormais à "Re Franco". Du haut de ses 36 ans, Franck Ribéry, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, va rejoindre la Fiorentina. Comme dévoilé par Eurosport.fr ce mardi matin, le club toscan se dit "optimiste" concernant la bonne issue du dossier. Et après de longues négociations, qui se sont poursuivies toute la nuit entre les parties (dirigeants, agents, intermédiaires...), l'épilogue semble celui attendu.

Du côté de Sky Italia, on affirme que quelques détails contractuels, notamment fiscaux, restent à régler. Mais pas de quoi remettre en cause l'arrivée de Ribéry à Florence, où un contrat de deux ans l'attend. Concernant son salaire, il devrait avoisiner les 4 millions d'euros net. La chaîne transalpine précise que certains bonus, liés notamment aux buts et passes décisives, ont été inclus. Rocco Commisso, le nouveau fantasque président de "la Viola", touche donc au but. Si un accord total parvient à être trouvé dans les prochaines heures, il n'est pas à exclure que l'ancien joueur de l'OM passe sa visite médicale ce mercredi avec la "Viola".

Visite médicale mercredi ?

Également courtisé par des clubs russes ou arabes, Franck Ribéry a finalement tranché pour une nouvelle expérience européenne. Le tout après une longue réflexion qui a pris fin ces derniers jours, notamment pour une question de timing liée à la rentrée scolaire de ses enfants. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, la famille Ribéry va donc poser ses valises du côté de la cité du Lys.

Dans ces bagages, Ribéry pourrait d'ailleurs amener Gianni Bianchi, l'un des kinés du Bayern, à qui le joueur est très attaché. Pour sa nouvelle aventure, il le veut donc tout logiquement à ses côtés. La Fiorentina, qui souhaite satisfaire sa requête, fait le maximum pour le faire venir. Difficile de refuser quelque chose à "Re Franco".