Carlo Ancelotti s'agace. L'entraîneur de Naples s'est dit "choqué" mercredi par l'état des vestiaires de San Paolo, le stade de son équipe, après des travaux de rénovation menés par les collectivités locales qui en sont propriétaires.

"J'ai vu l'état des vestiaires de San Paolo. Je n'ai pas de mots (pour décrire)", a affirmé le coach italien de 60 ans dans un communiqué publié sur le site du club de football. "Je suis choqué par l'incorrection et l'incompétence de ceux qui ont accompli ces travaux", a ajouté Ancelotti, triple lauréat de la Ligue des champions en tant qu'entraîneur.

Deux premiers matches à l'extérieur

En raison des travaux, Naples, vice-champion d'Italie en titre, a dû disputer ses deux premiers matches de championnat à l'extérieur, sur le terrain de la Fiorentina (victoire 4-3) et celui de la Juventus Turin (défaite 4-3), championne d'Italie en titre. "On peut bâtir une maison en deux mois, mais eux n'ont pas été capables de refaire les vestiaires. Où devrons-nous nous changer avant d'affronter la Sampdoria et Liverpool?", a poursuivi Ancelotti en évoquant les prochains matches de son équipe.

Naples doit recevoir deux fois en l'espace de quatre jours: la Sampdoria samedi en Serie A puis le champion d'Europe en titre, Liverpool, en Ligue des champions mardi. "Je suis consterné", a conclu l'ancien coach du Real Madrid et du Bayern Munich, estimant que les responsables des travaux ont fait preuve "de mépris" pour son équipe.