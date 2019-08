Nul spectaculaire pour la Roma, la Lazio démarre fort

Premier match et premier accroc pour l'AS Rome dans cette saison 2019-2020. La Louve a été tenue en échec par le Genoa (3-3) sur sa pelouse, après avoir pourtant mené à trois reprises grâce à Under (6e), Dzeko (30e) et Kolarov (49e). Pour la Roma, le problème semble donc essentiellement défensif, mais il est terriblement récurrent. Déjà la saison dernière, les Giallorossi avaient en effet laissé échapper un nombre invraisemblable de points en ne parvenant pas à verrouiller un résultat. Les immenses difficultés de la charnière Fazio-Juan Jesus ont permis à Pinamonti, Criscito sur penalty puis Kouamé de ramener le Genoa et de lui offrir un point.

La Lazio est prête

Le thème de la semaine de travail est donc tout trouvé pour Fonseca et la Roma, qui n'ont pas de temps à perdre. Car dès dimanche, ils ont rendez-vous avec la Lazio pour un derby toujours crucial. Et le voisin romain est lui déjà prêt, comme l'a prouvé son large succès 3-0 à Gênes face à la Sampdoria. Auteur d'un doublé, Immobile a au passage inscrit ses 100e et 101e buts en Serie A. De quoi permettre aux siens de prendre les commandes du championnat. Le Torino et l'Atalanta Bergame, autres candidats à l'Europe, se sont eux aussi imposés, respectivement 2-1 face à Sassuolo et 3-2 sur le terrain de la Spal.

La soirée a aussi été marquée par la présence sur le banc de Bologne de Sinisa Mihajlovic, qui soigne une leucémie depuis plus d'un mois mais a été autorisé à guider son équipe en déplacement sur le terrain de l'Hellas Vérone. Casquette sur la tête et visage amaigri, le Serbe a vu ses hommes ramener un point (1-1) de ce déplacement chez le promu du Nord. Samedi, les deux favoris du championnat, la Juventus et Naples, s'étaient imposés. Les Turinois ont été gagner 1-0 à Parme alors que Naples a été battre la Fiorentina 4-3. Lundi, l'Inter Milan recevra le promu Lecce.