Officiel : Gattuso remplace Ancelotti sur le banc du Napoli

La nouvelle était officieuse depuis plusieurs heures. La voilà officielle depuis peu : Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur du Napoli. Au lendemain du licenciement de Carlo Ancelotti, débarqué mardi soir après la victoire contre Genk (4-0), le club partenopeo a confirmé la venue de l'ancien entraîneur de l'AC Milan, sans club depuis la fin de saison dernière.

Si la durée du contrat n'a pas été officialisée, les médias italiens parlent de six mois + douze en option. Cette dernière deviendra automatique en cas de qualification à la prochaine édition de la Ligue des champions. Passé également par Sion (Suisse), Pise ou encore Palerme, "Rino" Gattuso succède donc à Carlo Ancelotti, son mentor, avec qui il a tout gagné avec l'AC Milan. Le destin est parfois étrange.

Un vestiaire à ressouder

Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le Napoli est à la traîne en Serie A, où il pointe actuellement à la 7e place. Si l'objectif de la Ligue des champions est encore largement faisable, Gattuso connaît l'ampleur de la tâche qui l'attend. L'un de ses objectifs premiers sera sans aucun doute celui de ressouder un vestiaire en miettes. "Nous devons bien travailler, engranger des points et sortir de ce moment délicat", a déclaré Gattuso.

gattuso napoliGetty Images

Tantôt rebelles en interne, tantôt fragiles sur le terrain, les joueurs napolitains en ont fait voir de toutes les couleurs à Carlo Ancelotti. Le cas de Lorenzo Insigne, en froid avec son désormais ex-coach, devra également être géré par Gattuso. Ceux de Dries Mertens et José Callejon, en fin de contrat dans six mois et en conflit avec Aurelio De Laurentiis, leur président, aussi.

Concernant le schéma de jeu, le champion du monde 2006 devrait opter pour son fidèle 4-3-3, déjà vu du côté de Milan ces dernières saisons. Mais si Aurelio De Laurentiis l'a choisi, c'est surtout pour secouer une équipe qui semble choisir ses matches. Réveil attendu face à Parme, samedi (18h).