D'un maillot bleu à un autre, Olivier Giroud a un rendement complément opposé. Avec l'équipe de France, l'ancien Montpelliérain, auteur de 39 buts et à 12 longueurs du record de Thierry Henry, est un homme de base du système de Didier Deschamps. Mais dès qu'il enfile le maillot des Blues, l'attaquant tricolore ne quitte pas le banc de touche. Ou presque. Entre septembre et octobre, il n'a joué que 18 minutes. Puis 21 minutes avant le rassemblement de novembre des Bleus. C'est trop peu pour pouvoir espérer une place de titulaire à l'Euro 2020. Même si Franck Lampard compte sur lui en tant que joker de luxe, notamment pour la période du Boxing Day, Olivier Giroud cherche un nouveau point de chute pour le mois de janvier. Selon la presse italienne, il n'a jamais été aussi proche de l'Inter Milan.

Dans son édition de mercredi, la Gazzetta dello Sport indique que l'entourage du joueur de Chelsea et les Nerazzurri négocient actuellement un accord. Si les Milanais proposent 18 mois plus une année en option, Olivier Giroud aimerait s'engager jusqu'en 2022. Un terrain d'entente doit aussi être trouvé par rapport au salaire du Français qui gagne environ 8 millions d'euros net par an à Chelsea. De son côté, Antonio Conte verrait d'un très bon oeil l'arrivée de l'attaquant de 33 ans pour être "un bon complément" de Romelu Lukaku, explique le journal italien.

Le temps presse pour Olivier Giroud, qui en cas de transfert, devra s'adapter rapidement à sa nouvelle équipe, à un nouveau championnat plus fermé que la Premier League et surtout s'imposer d'entrée. Mais le jeu en vaut la chandelle. Au bout, il y aurait une éventuelle troisième participation à un championnat d'Europe pour l'ancien Gunner.