C'est le genre d'épisode dont les médias italiens raffolent. Encore plus en période de trêve internationale. Mécontent d'être remplacé en début de deuxième mi-temps, dimanche, lors du match entre la Juventus et l'AC Milan (1-0), Cristiano Ronaldo n'avait pas caché sa colère à sa sortie du terrain. Le visage fermé, il était rentré directement aux vestiaires après avoir adressé quelques mots pas forcément tendres en direction du banc de touche. Peu après, il quittait l'Allianz Stadium selon Sky Italia. Depuis, on ne parle (presque) que de ça de l'autre côté des Alpes.

Ce mardi, on retrouve ainsi sans surprise le quintuple Ballon d'Or à la Une des principaux quotidiens sportifs du pays. Selon ces derniers, dont La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo n'écopera d'aucune amende de la part de son club. Toutefois, le quotidien généraliste La Repubblica affirme que la Vieille Dame attend des excuses devant le vestiaire à son retour de la sélection portugaise.

Sarri devrait parler avec CR7

De son côté, Maurizio Sarri, l'entraîneur des Bianconeri, pourrait avoir un face à face avec son joueur. Mais pas seulement, puisque selon La Stampa, un autre quotidien généraliste, le directeur sportif du club piémontais Fabio Paratici va également parler avec "CR7". Son cas sera donc vraisemblablement régler en interne. Et en douceur. La Juve étant bien consciente que son quintuple Ballon d'Or n'est pas un joueur comme un autre.

Vidéo - Sarri : "Si Ronaldo se sent contrarié après son remplacement, j'en suis absolument ravi" 00:56

Comme le rapporte le Corriere dello Sport, statistiques à l'appui, Cristiano Ronaldo n'a d'ailleurs jamais trop goûté aux changements. En neuf saisons avec le Real Madrid, le quintuple Ballon d'Or n'a été remplacé "que" 35 fois sur 284 titularisations. Mais fait encore plus rare, ses sorties avant l'heure de jeu, comme dimanche dernier, se comptent au nombre de six, dont cinq sur blessure. En voyant son numéro 7 s'afficher sur le panneau lumineux du quatrième arbitre, dimanche, dès la 55e minute, le Portugais n'a donc pas dû comprendre ce qu'il lui arrivait.

"J’ai préféré le remplacer car il ne me semblait pas très bien. Mais il a tout fait pour être prêt à jouer et on ne peut que le remercier", avait tenté de dédramatiser Sarri en conférence de presse d'après-match. L'histoire ne dit pas si Cristiano Ronaldo s'était laissé convaincre par cette justification. Il faut dire qu'à ce moment, il était probablement déjà sur la route du retour...