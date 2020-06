Plus de six mois après son dernier match, Ribéry est de retour et titulaire avec la Fiorentina

SERIE A - Absent depuis fin-novembre à cause d'une blessure à la cheville droite, le Français Franck Ribéry sera titulaire lundi soir avec la Fiorentina contre Brescia, lors de la 27e journée de Serie A.

Ribéry fait son grand retour. Le Français de 37 ans avait repris l'entraînement avec le club florentin le 21 mai. Il était revenu en Italie une quinzaine de jours plus tôt après avoir passé plusieurs semaines en Allemagne pendant la période de confinement.

Après un début de saison très réussi avec la Fiorentina, le Français s'était gravement blessé fin novembre à la cheville droite lors d'un match contre Lecce, et avait dû être ensuite opéré. Alors que le championnat reprend après plus de trois mois d'interruption pour cause de coronavirus, le retour de Ribéry est une excellente nouvelle pour la Fiorentina, seulement 13e du classement.

