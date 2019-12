31 buts en 45 matches de Serie A depuis son arrivée en Italie en 2018 : on peut dire sans trop trembler que Cristiano Ronaldo s'est bien adapté au quatrième championnat de sa carrière. Avec la Juventus, le Portugais s'applique à faire ce qu'il avait entrepris à Manchester United et au Real Madrid : gagner. Et impressionner. Mais la vie de footballeur en Italie est loin d'être un long fleuve tranquille pour l'ancien du Sporting. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Romelu Lukaku, attaquant de l'Inter Milan, dans un entretien accordé au New York Times. Revenant sur une discussion qu'il avait eue avec "CR7", le Belge a rapporté une confidence de ce dernier.

"Il a dit qu’il avait marqué des buts partout et que l’Italie était l’endroit où il lui était le plus difficile de le faire, a-t-il expliqué. Et si Cristiano Ronaldo pense que c’est difficile, alors ça doit être vraiment difficile". Passé par Manchester United, Lukaku va en tout cas dans le même sens : "C’est plus difficile qu’en Angleterre. Il y a plus d’intensité là-bas, mais ici tout est question de schéma et de tactique". Avec 12 buts en 17 matches de Serie A cette saison, tout se passe bien pour lui.