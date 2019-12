La Juventus a mis la pression sur l'Inter Milan ce mercredi. Comment ? En allant gagner chez la Sampdoria (2-1) dans ce match avancé de la 17e journée de Serie A. Les Bianconeri n'ont pas su enfoncer le clou après la volée de Dybala (19e, 1-0), subissant le pressing des Génois pour l'égalisation de Caprari (35e, 1-1). Mais un incroyable but de la tête de Ronaldo (45e, 2-1) a validé le succès turinois, offrant trois points d'avance à la Juve sur l'Inter au sommet du classement.

Les hommes de Ranieri ont pourtant été les premiers à se montrer dangereux, sur une tête de Ramirez passée juste au-dessus de la transversale de Buffon (18e). Les Turinois ont aussitôt répondu, Alex Sandro adressant une longue transversale à Paulo Dybala qui a logé le ballon dans le petit filet d'Audero, d'une impeccable volée du gauche (19e, 1-0). Ultra-dominatrice (75% de possession de balle à la mi-temps), la Juve n'a que rarement traduit son emprise sur le jeu dans la surface.

Elle s'est ainsi exposée au pressing d'une Samp' qui ne s'est pas recroquevillée dans son camp. Alex Sandro a perdu le ballon près de sa surface et, en voulant rattraper son erreur, a détourné une passe de Ramirez qui a permis la demi-volée de Caprari, plein axe (35e, 1-1). Jusque-là maladroit, Ronaldo a pris les choses en main. Il a enroulé un superbe centre sur lequel Higuain et Dybala ont été trop court (41e). Puis il s'est envolé très haut dans le ciel de Gênes pour marquer, de la tête, son 10e but de la saison en Serie A (45e, 2-1).

Ronaldo a flirté avec le doublé

Le Portugais a poursuivi sur sa lancée, l'efficacité en moins (68e, 90e+1), se voyant même refuser un but pour une position de hors-jeu (89e). Si Dybala s'est montré intéressant entre les lignes, son trio avec Ronaldo et Higuain peine toujours à martyriser une défense. Titulaire, Adrien Rabiot ne s'est pas non plus montré impérial au milieu (3 duels gagnés sur 11), au contraire d'un Ramirez au four et au moulin chez la Samp'. Pas suffisant néanmoins pour ralentir la Juve, qui a idéalement préparé la Supercoupe d'Italie dimanche (17h45) face à la Lazio, la seule équipe qui l'a battue cette saison.